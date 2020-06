Cesarano: “Napoli concetrato sulla Coppa Italia, serve armonia al gruppo”

Rino Cesarano individua nella Coppa Italia la priorità del Napoli

Ai microfoni di Radio Goal, è intevenuto Rino Cesarano collega del Corriere Dello Sport. Al centro del discorso il cammino che si appresta a fare il Napoli, sia in campionato che in coppa. Ecco quanto dichiarato:

“Il discorso degli orari e delle partite di campionato successive vengono dopo per il Napoli. Adesso c’è concentrazione massimale sulla Coppa Italia, competizione per cui le date ci sono. Il Napoli ha bisogno di pensare esclusivamente alla Coppa Italia e, per farlo, la società dovrà intervenire e risolvere le cose legate all’armonia del gruppo. Mi riferisco alla serenità dello spogliatoio, ad eventuale chiarimento sugli stipendi.”

