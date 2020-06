Calciomercato, Tsimikas principale obiettivo. Si allontana Emerson Palmieri

Tsimikas continua ad essere nella lista del mercato azzurro, Gattuso ha dato l’ok

Secondo quanto riportato da portale Tuttomercatoweb, il Greco Kostas Tsimikas è l’obiettivo proncipale del Napoli per rinforzare la fascia sinistra della difesa. Il terzino mancino in forza all’Olympiakos, per costi ed età rientra pienamente nei parametri della società azzurra. Il club Greco valuta il suo giocatore per una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni, mentre l’ingaggio del terzino sfirerebbe il milione di euro. Il Napoli segue da tempo Tsimikas, ma nelle ultime ore ci sono stati de sondaggi da parte della Lazio e del Nizza. Il club azzurro vuole accellerare i tempi, e battere così la concorrenza. Si raffredda invece la pista che portava ad Emerson Palmieri, in quanto il Chelsea chiede ben 25 milioni per cederlo.

