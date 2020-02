Ceccarini:”Mertens non ha nessun accordo, questione rinnovi a rilento”

L’esperto di calciomercato aggiorna la situazione

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal con importanti aggiornamenti sul rinnovo dell attaccante azzurro. Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli sta facendo il massimo per venire incontro alle esigenze di Dries Mertens sul rinnovo, il calciatore dal canto suo ha percepito la volontà della società partenopea, che ha ripreso i contatti per prolungare il contratto all’attaccante belga in scadenza nella prossima estate. Quello che posso dire, che al momento, Mertens, non ha accordi con altre squadre”. Sulla questione dei rinnovi degli altri giocatori azzurri, ha poi aggiunto: “Ci sono situazioni contrattuali che partono da molto lontano, quella di Zielinski, per esempio, se la porta indietro da tantissimo tempo. Così come Milik e Maksimovic. Per me Allan può anche partire, se c’è la volontà di prolungare, è evidente che c’è voglia di restare. Mi tengo una porta aperta sulla possibile partenza al di là di quelle che sono le dinamiche di mercato”.

