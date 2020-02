Barcellona, è fatta per l’attaccante. In arrivo Braithwaite

Definito l’acquisto dal Leganes

Al momento in casa Barcellona non è sicuramente un periodo felice. Dopo le polemiche di Messi contro la dirigenza e lo scoppio del Barçagate, il club catalano definisce un operazione di mercato. Dopo il nullaosta da parte della federazione spagnola, il Barcellona provvederà versare i 18 milioni per esercitare la clausola di Martin Braithwaite attaccante del Leganes. Il giocarore è atteso nella giornata di domani in città per apporre la firma sul nuovo contratto. Il club ha deciso di investire nel reparto offensivo dopo gli infortuni di Suarez e di Dembelè, i quali sono alle prese con tempi di recupero molto lunghi. Il neo acquisto dei catalani però sarà assente contro il Napoli, e potrà disputare solo gare di campionato.

