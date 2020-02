Sky – La probabile formazione contro il Brescia: ballottaggio Politano-Callejon

La probabile formazione del Napoli contro il Brescia di Ugolini: in difesa si conferma il tandem Maksimovic-Manolas. In porta ballottaggio Meret-Ospina. Allan ha delle chance, Insigne dal primo minuto. Ballottaggio Politano o Callejon.

La probabile formazione del Napoli contro il Brescia

Massimo Ugolini, giornalista di Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della probabile formazione del Napoli contro il Brescia. Queste le sue dichiarazioni:

“Le scelte in difesa sono obbligate in difesa vedo confermato il tandem Maksimovic-Manolas. In porta c’è il ballottaggio Meret-Ospina. Allan ha delle chance importanti per la gara contro il Brescia. Insigne può giocare dal primo minuto. Altro dubbio per Gattuso può essere Politano o Callejon”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, il report: out Llorente, Hysaj lavoro in gruppo, personalizzato per Koulibaly

Haaland nessuno come lui in Europa! 10 gol in 7 partite. Napoli e Juve lo rimpiangono?

Calciomercato: Belotti interessa al Napoli. Meret deve valutare il futuro

Crosetti:” Barcellona parte favorito, ma attenzione a questo Napoli”

Caso Allan: scoppia la pace, super allenamento per il brasiliano

Caso multe, respinto il ricorso dei giocatori del Napoli

Miguel Reina: ”Barcellona Messi dipendente. Col Napoli sfida complicata per le due squadre”

Chiariello su Gattuso:”Dato segnale forte ai giocatori”

Retroscena Barcellona Mertens: i blaugrana l’hanno seguito per sostituire Dembélé

Cm.com, Romano: “Belotti al Napoli? Piace tanto a Gattuso, per 40-50mln puoi averlo”

Napoli, pace fatta tra Gattuso e Allan: le ultime

Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Modugno:”Il calcio del Napoli più efficace in trasferta”

Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Ultim’ora – Mertens e Napoli, c’è la volontà di rinnovare

CONTENUTI EXTRA

È morto l’attore Flavio Bucci