Del Genio: “Progetto Lazio? -200 punti dal Napoli, ma trova una Juve in difficoltà”

Paolo Del Genio è stato interrogato sul progetto della Lazio che ora è in corsa per lo Scudetto

Nel corso della trasmissione su Kiss Kiss Napoli, il giornalista è intervenuto così:

“Bravi a trovare la stagione migliore di tutti i giocatori, ma anche fortunati perché sullo 0-3 con l’Atalanta Inzaghi era esonerato e rimontarono anche grazie ad un paio di rigori. Può anche vincere il campionato, ma sarebbe fortuna perché nell’unico anno in cui sono competitivi la Juve può crollare. Serve anche fortuna nella vita, ma negli ultimi 10 anni ci sono 200 punti tra Napoli e Lazio. Scusate, ma se in 10 anni una va in Champions 6 volte ed una zero, chi è meglio?”

