Caos Barcellona, Probabili dimissioni di Bartomeu se confermato il Barçagate

Il Barcellona continua a far parlare di se fuori dal campo

Il giornalista di Tuttosport esperto di clacio Spagnolo Raffaele Riverso è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Valverde è stato mandato in modo poco elegante. Se si provasse davvero che esiste il Barçagate potrebbero arrivare delle dimissioni da parte del presidente blaugrana. Setièn ha commesso qualche errore all’inizio, ora sta facendo capire ai giocatori come vuole giocare. Col l’Elbar potrà far riposare giusto un paio di titolari in quanto la sua squadra è ancora in fase di rodaggio.”

