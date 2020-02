Germano Bellavia: “Messi al Napoli non è solo un sogno”

Germano Bellavia, attore napoletano, parla a Marte Sport Live e rivela un retroscena che sarebbe clamoroso

Lionel Messi e il Napoli, solo un sogno? L’attore napoletano Germano Bellavia, molto noto per la sua interpretazione di “Guido”, uno dei tanti personaggi che popolano la ficton “Un posto al sole”, ha rilasciato clamorose dichiarazioni in merito al possibile approdo di Lionel Messi al Napoli. L’attore è intervenuto a “Marte Sport Live” ed ha svelato un clamoroso retroscena:

“Messi al Napoli non è solo un sogno. Personalmente ci credo e vi assicuro che non è una bufala. Ho rapporti commerciali con il Barcellona e so per certo che Messi non andrebbe mai alla Juventus e gli piacerebbe vestire la maglia azzurra. Il Napoli è già stato al Barcellona per verificare l’ipotesi. Noi abbiamo avuto Maradona, perché non potremmo avere anche Messi?” conclude il tifoso Germano.

