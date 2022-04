Vincenzo Italiano: “Sono felice per la vittoria di oggi, è una grande impresa per noi”

Napoli–Fiorentina, parla Vincenzo Italiano

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato la vittoria contro il Napoli ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Sono davvero felice per quello che ho visto oggi in campo, per come ci siamo confermati dalla partita di San Siro, chiedevo carattere, personalità e anche oggi l’abbiamo proposto contro una squadra fortissima in uno stadio gremito. E’ una grande impresa per noi. E’ una soddisfazione perché vieni qua, hai il timore di uscire con le ossa rotte e penso che prima di ogni gara devi essere concentratissimo e avere quel timore che ti fa stare sul pezzo, se riesci a fare queste prestazioni rimani soddisfatto. Abbiamo ritrovato concretezza che ci mancava da tantissimo. Quando sei così concentrato, freddo e cinico le partite le possiamo portare a casa e ci siamo riusciti”.