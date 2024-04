Napoli interessato a Buongiorno, parla il suo ex allenatore

Moreno Longo, ex allenatore di Alessandro Buongiorno, ha parlato proprio del difensore del Torino ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.

Alessandro Buongiorno, difensore e Capitano del Torino, sarebbe tra i giocatori che avrebbero suscitato l’interesse del Napoli. Moreno Longo, suo ex allenatore, ha parlato di lui ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli” nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

Di seguito le sue parole in merito al giocatore classe 1999:

“Buongiorno è cresciuto nel corso di questi anni, si è ritagliato uno spazio anche in nazionale ed i suoi margini di miglioramento non sono finiti. Con Juric sta lavorando su questo sistema di accettare l’uno contro uno, sta valorizzando quindi le sue caratteristiche come fece Bremer. Il suo step sarà quello di lavorare a questi livelli con un metodo tattico con una linea a quattro.”

