Designazioni arbitrali 32ª giornata di Serie A: Napoli-Frosinone fischia Fabbri, Serra al VAR

Designazioni arbitrali 32ª giornata di Serie A

Designazioni arbitrali 32ª giornata di Serie A – L’AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 14 aprile. Il derby di Torino è stato affidato a Fabio Maresca della sezione di Napoli, mentre Mariani di Roma arbitrerà la sfida salvezza tra Lecce ed Empoli. Di seguito le designazioni arbitrali per tutto il prossimo turno di campionato, che partirà venerdì pomeriggio con la sfida tra Lazio e Salernitana.

Napoli-Frosinone: arbitro e designazione completa

Napoli – Frosinone H. 12.30

Fabbri

Rossi L. – Moro

Iv: Santoro

Var: Serra

Avar: Irrati

Fabbri arbitra il Napoli

Arbitri Serie A: designazione 32ª giornata

Lazio – Salernitana Venerdì 12/04 H.20.45

Zufferli

Berti – Del Giovane

Iv: Doveri

Var: Paterna

Avar: Aureliano

Lecce – Empoli Sabato 13/04 H.15.00

Mariani

Colarossi – Di Monte

Iv: Feliciani

Var: Mazzoleni

Avar: Paterna

Torino – Juventus Sabato 13/04 H.18.00

Maresca

Costanzo – Passeri

Iv: Piccinini

Var: Irrati

Avar: Di Paolo

Bologna – Monza Sabato 13/04 H.20.45

La Penna

Peretti – Cipriani

Iv: Ghersini

Var: Marini

Avar: Guida

Sassuolo – Milan H. 15.00

Massa

Mondin – Vecchi

Iv: Prontera

Var: Guida

Avar: Chiffi

Udinese – Roma H. 18.00

Pairetto

Rossi C. – Laudato

Iv: Rapuano

Var: Aureliano

Avar: Di Paolo

Inter – Cagliari H. 20.45

Fourneau

Palermo – Garzelli

Iv: Camplone

Var: Di Bello

Avar: Valeri

Fiorentina – Genoa Lunedì 15/04 H. 18.00

Di Marco

Bindoni – Tegoni

Iv: Colombo

Var: Mazzoleni

Avar: Serra

Atalanta – H. Verona Lunedì 15/04 H. 20.45

Sacchi

Lo Cicero – Rossi M.

Iv: Dionisi

Var: Di Paolo

Avar: Maggioni

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report allenamento Napoli: out tre giocatori, la nota

Ultime da Castel Volturno in vista di Monza-Napoli: si ferma un azzurro, il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”