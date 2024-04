Agente Cheddira: “Andrà in ritiro con il Napoli e vorrebbe restarci”

Bruno Di Napoli, rappresentate di Walid Cheddira, ha parlato dell’attaccante che attualmente è in prestito al Frosinone.

Walid Cheddira andrà in ritiro con il Napoli quest’estate. A dare la notizia è il rappresentante dell’attaccante Bruno Di Napoli, che è intervenuto ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.

Secondo le sue parole Walid Cheddira vorrebbe restare al Napoli, ma l’obiettivo primario sarebbe ora la salvezza con il Frosinone.

“Cheddira adesso è al Frosinone con la formula del prestito secco. Al momento mi sembra ancora un po’ presto capire quale sarà il suo futuro, a noi farebbe solo piacere entrare a far parte di una squadra come il Napoli e s presume che Cheddira potrebbe partecipare al ritiro del Napoli in Trentino. Siamo contenti dell’impatto che ha avuto con la serie A a Frosinone. Al di là dei gol realizzati le sue prestazioni sono molto in crescita.”

