Tele A – Graziani: “Ho stima di Mazzarri, ma si deve rendere conto che con lui il Napoli è peggiorato”

L’ex giocatore e allenatore Ciccio Graziani, è intervenuto in diretta su A Tutto Napoli per parlare della gestione di Mazzarri del Napoli: “Ho visto il primo tempo poi ho detto a mia moglie non vedo il secondo, preferisco la messa su Tv2000. C’erano assenze, ma non si può giocare così male. Se si va avanti così, il Napoli non arriva neanche in Conference. Ora c’è il Verona e può vincere, ma questa squadra ha cambiato modulo ed è peggiorata ulteriormente. Mazzarri non se ne rende conto? Diamogli altre attenuanti, ma pure altre squadre hanno avuto ed hanno delle assenze, vedi pure il Milan, ma non si può giocare così male.

In società non se ne rendono conto? E’ incredibile, Mazzarri ha cambiato ed ha peggiorato tutto. Ho stima di Mazzarri, ma si deve rendere conto che da quando è arrivato il Napoli è peggiorato. Ora ci sono anche nuovi giocatori, Ngonge l’avrei fatto entrare prima, ma con quel modulo dove giocherà? Mazzarri poteva dire che era soddisfatto del risultato, ma è l’unico ad aver visto una partita diversa da tutti noi. Io parlo da appassionato neutrale, ma il Napoli è entrato solo per non perdere, non per vincere, come si può essere soddisfatti? I numeri lo certificano. Lui dice che aveva gli uomini contati, ma ce li aveva in panchina. Poteva far giocare dall’inizio Ngonge e fare il tridente. Che l’hanno preso a fare? Se continua su questa strada purtroppo non so dove sarà il Napoli tra un mese. Pure i giocatori che ascoltano Mazzarri che è contento della prova, si chiedono ma davvero la strada è questa? Pure il presidente non gli dice ‘guarda che se dici queste cose in tv non ti crede nessuno’? Forse rivedendo la partita non direbbe più che è sodisfatto e che va tutto bene”.

