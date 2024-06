Napoli, idea per la fascia sinistra: piace Borna Sosa

Un nuovo nome è accostato al mercato del Napoli: si tratta di Borna Sosa, terzino sinistro che veste la maglia dell’Ajax.

Borna Sosa, terzino sinistro dell’Ajax, piacerebbe al Napoli di Antonio Conte.

Di seguito quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“C’è una pista per le corsia mancina del nuovo Napoli di Antonio Conte. Si tratta di Borna Sosa, già accostato al Tottenham proprio di Conte ma senza la definizione della trattativa e così rimase allo Stoccarda, salvo poi trasferirsi all’Ajax nella scorsa stagione. Ora il nazionale croato torna di moda per il Napoli: si tratta di un giocatore molto abile in entrambe le fasi, bravo tecnicamente, nel cross e nell’assist, coniugando rapidità, allungo e resistenza. Si tratta di un uomo a tutta fascia capace di venire a giocare anche dentro il campo: esattamente l’identikit che può interessare al tecnico. L’Europeo però anche in questo caso rischia di rallentare la situazione considerando che la vetrina internazionale è una chance troppo importante per mettere in mostra i propri giocatori. Oggi inizierà anche l’europeo di Sosa, nell’ultima stagione all’Ajax ha collezionato 27 presenze e 5 assist. È stato pagato poco meno di 10 milioni.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

