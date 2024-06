Calciomercato – Morata conteso tra Napoli e Roma

Secondo quanto si legge su sito di Sportmediaset Alvaro Morata avrebbe suscitato l’interesse di Roma e Napoli.

La Roma ed il Napoli sarebbero interessati ad Alvaro Morata. Non si esclude dunque un ritorno in Serie A per l’attaccante spagnolo. Sul giocatore ci sarebbe una clausola pari a 15 milioni, ma ci sarebbe il problema legato all’ingaggio.

Di seguito quanto si legge in merito alla questione:

“Non solo la Roma su Alvaro Morata, che gradirebbe un ritorno in Italia: secondo la Repubblica c’è anche il Napoli, su richiesta di Antonio Conte. La clausola da 15 milioni non spaventa, l’ingaggio da 9 milioni sì. Gli emissari romanisti hanno chiesto al procuratore dello spagnolo di tagliarsi lo stipendio fino a 5 milioni.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo, l’ag.: “Mai parlato con la Juve. Esistono altri club: può accadere di tutto”

Napoli-Olympique Lione, trattativa in corso per Lindstrom: cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi