Futuro Caprile: Conte vuole conoscerlo, non si esclude un prestito

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si è soffermata sul futuro del portiere del Napoli Elia Caprile.

Da tempo si parla del futuro del portiere del Napoli Elia Caprile, tornato nel club azzurro dopo la sua esperienza all’Empoli. Secondo quanto si legge su Repubblica il nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte vorrebbe conoscerlo nel corso del ritiro estivo della squadra che avverrà a breve. Nonostante ciò la permanenza nel club partenopeo non sarebbe per nulla scontata. L’estremo difensore potrebbe infatti andare di nuovo in prestito.

Di seguito ecco quanto riportato in merito alla situazione:

“Conte vuole conoscerlo nel ritiro a Dimaro-Folgarida, ma non è escluso che poi possa partire di nuovo in prestito dopo l’esperienza all’Empoli. A quel punto, il club azzurro sceglierebbe un dodicesimo affidabile alle spalle di Meret che al momento resta la priorità per il Napoli.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo, l’ag.: “Mai parlato con la Juve. Esistono altri club: può accadere di tutto”

Napoli-Olympique Lione, trattativa in corso per Lindstrom: cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi