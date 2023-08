Napoli, Kvaratskhelia: “Spalletti come un padre, con Osimhen intesa naturale”

In attesa dell’inizio della nuova stagione e durante il ritiro estivo a Castel di Sangro, l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha parlato ai microfoni di La Gazzetta dello Sport.

Su Luciano Spalletti afferma:

“È stato una svolta per la mia carriera: mi ha dato la possibilità di giocare ad altissimi livelli e mi ha sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili. Quando non riuscivo a dare il meglio, lui era sempre lì a incoraggiarmi, a proteggermi, a consigliarmi come affrontare le cose. Se sono diventato il giocatore di oggi, il merito è suo.”

Sul Presidente Aurelio De Laurentiis afferma:

“Lui ha avuto tanta fiducia in me. Ha creduto in un ragazzo sconosciuto facendo un investimento importante. Ha corso il rischio…”

Poi, sull’intesa con Victr Osimhen:

“Sapevo che era un calciatore molto forte, mi ha colpito però l’umiltà del ragazzo Victor: si entra subito in sintonia con lui e il nostro feeling si vede pure in campo. Anche se non lo vedo, so già dov’è, so come servirlo, mi sembra di sentire il suo movimento sempre. E lo stesso vale per lui.”