Natan sempre più vicino al Napoli, pronto per le visite mediche

Secondo le ultime indiscrezioni la trattativa tra il Napoli e Natan Bernardo De Souza sarebbe arrivata alla fumata bianca.

Sembra ormai tutto fatto per l’arrivo al Napoli di Natan Bernardo De Souza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il difensore, che nel club azzurro sarà il sostituto d Kim Min-Jae, sarebbe già arrivato a Vila Stuart per effettuare le visite mediche.

Ecco quanto si legge su Il Corriere dello Sport

“Nata è partito da San Paolo, in Brasile, ed è atterrato in Italia, più precisamente a Roma con prima tappa a Villa Stuart, dove ha iniziato le visite mediche. Una volta completate partirà subito verso Castel di Sangro, per unirsi ai suoi nuovi compagni nel ritiro e probabilmente in tempo per vedere Napoli-Augsburg. Il Napoli ha chiuso la trattativa con il Red Bull Bragantino sulla cifra di dieci milioni di euro. Per il giocatore, invece, un contratto da cinque anni ad un milione e centomila euro. Sarà dunque il giovane brasiliano il centrale scelto come quarto per completare il reparto.”