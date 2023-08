Osimhen nel mirino dell’Al Ahli, la reazione del Napoli

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha riportato le ultime relative all’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha suscitato interesse in Arabia Saudita, in particolare su di lui ci sarebbe l’Al Ahli. Il giocatore starebbe trattando anche il rinnovo con il club azzurro, per questo motivo il suo futuro è ancora da scrivere.

Di seguito le ultime riportate da Il Mattino:

“Osi sta giocando su due tavoli: il rinnovo-fedeltà del Napoli (base da 10 milioni a stagione fino ad almeno il 2026) e poi la faraonica offerta degli arabi del fondo sovrano di Ryad (il Pif) che sembra abbia raggiunto la sbalorditiva cifra di 35 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. È una situazione che fa girare la testa al bomber e che, forse, spinge il nigeriano a riflettere sul suo futuro. Osimhen tiene ancora aperta la porta dell’addio, non ha rifiutato (ma come avrebbe potuto?) le avances principesche arabe. Gli intermediari dell’Al-Ahli erano spariti di scena, scomparsi. Invece, la controffensiva è in agguato. Stavolta non c’è plusvalenza che tenga. Il patron ha già detto di no e si prepara a un altro no persino a un’offerta da 200 milioni, il famoso “duecentino”. Perché adesso, a meno di due settimane dall’inizio del campionato, sarebbe difficile trovare un sostituto (c’è David ma pure il Lille non lo cede ora). E Osimhen diventa incedibile. E la decisione del Napoli sembra essere definitiva. Ed è quello che verrà detto agli arabi quando torneranno a bussare alla porta. Ma è una faccenda che scuote il clima in queste ore.”

