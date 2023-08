Napoli: Natan potrebbe arrivare a breve a Castel di Sangro

Natan De Souza sarebbe vicinissimo al Napoli: il difensore potrebbe arrivare a Castel di Sangro in tempi brevi.

Il Napoli sarebbe in trattativa per il difensore Natan de Souza, classe 2001 che attualmente veste la maglia del Red Bull Bragantino.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i contatti sarebbero stati avviati già da un po’ di tempo ed il giocatore potrebbe raggiungere il resto della squadra a Castel di Sangro.

“Un’intuizione dello scouting, come sempre attento a tutte le latitudini. Un profilo che potrà sorprendere il calcio italiano e i tifosi del Napoli, proprio come hanno fatto negli ultimi dodici mesi Kim e Kvaratskhelia. La trattativa per Natan va avanti in gran segreto da giorni, anzi da notti, e potrebbe essere già in viaggio per l’Italia, dove sarebbe atteso nelle prossime ore. Ci sarebbe il desiderio da parte del presidente del Napoli di poterlo avere in ritiro domani, prima della partita contro l’Augsburg. Magari per una passerella, per i primi sorrisi e i primi applausi napoletani. Il copione dovrebbe essere questo, ma poi bisogna capire se ci saranno i tempi tecnici. Natan dovrebbe atterrare oggi a Roma, fare una prima parte di visite mediche e poi mettersi in macchina. A Castel di Sangro firmerà il suo nuovo contratto, come fece Kim un anno fa. Coincidenza o scaramanzia, cambia poco.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

