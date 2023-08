Napoli, Zanoli può restare: respinte due offerte

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Alessandro Zanoli potrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli.

Alessandro Zanoli potrebbe continuare la propria avventura con il Napoli. Il Corriere dello Sport ha pubblicato le ultime in merito, affermando che il nuovo tecnico Rudi Garcia opterebbe per la sua permanenza all’interno della squadra.

Di seguito le parole del quotidiano:

“L’idea di Garcia, dopo averlo visto all’opera in Trentino e in questa prima parentesi a Castel di Sangro, è confermarlo. Nonostante le richieste: Sporting Lisbona e Genoa, su tutti. La sintesi è che se la situazione di Zanoli non cambierà improvvisamente, e a questo punto a sorpresa, il gioco delle coppie può ritenersi concluso: il giovanotto ha fatto esperienza con la Samp, è stato quasi sempre titolare da gennaio a fine campionato e s’è ripresentato in ritiro con una personalità decisamente più forgiata. Tanto da convincere Rudi (la stoffa tecnico-tattica non è mai stata in discussione).”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

