Napoli, ci sarà un altro incontro per i rinnovi di Mario Rui e Politano

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla situazione rinnovi in casa Napoli, parlando in particolare di Mario Rui e Matteo Politano.

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sui rinnovi di Mario Rui e Matteo Politano con il Napoli. Per entrambi non sarebbe stato trovato ancora un accordo, per tale ragione si attende un nuovo incontro.

Ecco quanto riportato:

“Stavolta non c’è plusvalenza che tenga. Il patron ha già detto di no e si prepara a un altro no persino a un’offerta da 200 milioni, il famoso “duecentino”. Perché adesso, a meno di due settimane dall’inizio del campionato, sarebbe difficile trovare un sostituto (c’è David ma pure il Lille non lo cede ora). E Osimhen diventa incedibile. E la decisione del Napoli sembra essere definitiva. Ed è quello che verrà detto agli arabi quando torneranno a bussare alla porta. Ma è una faccenda che scuote il clima in queste ore.”

