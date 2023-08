Napoli-Augsburg, la probabile formazione azzurra

Il Corriere dello Sport ha riportato la probabile formazione del Napoli in occasione della sfida amichevole contro l’Augsburg.

Nella giornata di oggi il Napoli sarà impegnato in una sfida amichevole contro l’Augsburg. Di seguito le probabili scelte di Rudi Garcia, riportate da Il Corriere dello Sport:

“Con il Girona, Garcia è partito dal turnover: per un’ora, in campo, il cosiddetto Napoli-2; e per chiuderla, spazio a chi si presume possa essere titolare. Con l’Augsburg, con tendenza confermata, inversione di formazione, ma senza Kvara che ieri se ne è stato a lavorare a parte e probabilmente (ma non sicuramente) pure con Osi a fare il tifo: dipende dalla condizione, chiaramente, perché rischiare non si può. Mario Rui non potrà esserci come Anguissa, ma Olivera, che ad un certo punto ha fatto venire l’ansia ai tifosi per un ruzzolone, si prenderà la fascia sinistra.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

