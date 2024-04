Corriere dello Sport – Tifosi in rivolta contro società e giocatori: ADL ascolta i cori e assiste

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul finale di gara tra Napoli e Frosinone. Al termine del match il Maradona si è inondato di cori e fischi a sfavore di società e giocatori: “Il popolo del Maradona contesta la squadra e il club. I giocatori chiedono scusa in campo con le mani (chi applaude, chi le congiunge e chi le alza).

E Aurelio De Laurentiis ascolta i cori e assiste alla scena dalla tribuna Autorità. Allo stadio ci sono tre elementi dello stesso Napoli in difficoltà, con tre visuali differenti e una sola prospettiva: il futuro. Lo sguardo è già rivolto al domani, allungato dall’ennesimo crollo della stagione e da una rimonta subita dal gagliardo Frosinone in lotta per la salvezza”.

