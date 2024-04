Corriere dello Sport – Il Napoli non reagisce col Frosinone: nessuna voglia di rivendicare il 4-0

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla mancata reazione del Napoli contro il Frosinone, gara terminata in pareggio: “Neanche cinquantamila tifosi, la voglia di vendicare l’umiliante 4-0 in Coppa Italia, di chiudere la stagione a testa alta o magari il primo ritorno al Maradona di Spalletti soltanto per lei (come diceva lui).

Niente: nulla riesce a risvegliare il Napoli una volta per tutte. Un passo avanti e due indietro. E così, dopo i 13 minuti di show a Monza, alle 14.30 di ieri è tornato tutto alla mesta normalità di questi mesi: l’ennesima occasione sprecata, l’ennesima prestazione con troppi errori e poca anima, l’ennesimo capitolo di una storia a questo punto stucchevole”.

