Criscitiello: “Napoli per Conte sarebbe un rpiego, contatti con ADL fermi da gennaio”

Criscitiello scettico sull’arrivo di Conte al Napoli

Michele Criscitiello attraverso un editoriale pubblicato sul portale di Sportitalia, si dice scettico sul possibile arrivo di Antonio Conte in veste di nuovo allenatore del Napoli. Ecco quanto riportato:

“In chiusura riflessione su Antonio Conte. Se fino a due mesi fa non prendeva neanche in considerazione l’ipotesi Napoli, oggi, come giustamente riferito da Pedullà la scorsa settimana su Sportitalia, ha dato una apertura indiretta a De Laurentiis. Però il Napoli di pagare un allenatore 9-10 milioni di euro senza avere i proventi della Champions League non ha tanta voglia. Di pagare a Italiano 2 milioni netti a stagione, De Laurentiis avrebbe più piacere. Conte aspetta perché un altro anno fermo non ci vuole stare. Va bene la pesca, la gita, e le passerelle di beneficenza ma ora vuole tornare a ruggire. La gabbia è stretta. Progetti veri per Conte non ci sono. Affascinanti neanche. Napoli sarebbe un ripiego, nonostante la grande piazza che lo aspetterebbe. Ma sognava qualcosa di diverso di lavorare per De Laurentiis e Manna anche se dietro Manna c’è l’ombra di Paratici che attende la fine della squalifica. Conte non sente il presidente azzurro da gennaio, quando in piena emergenza era pronto a fare ponti d’oro al mister leccese. Ora ha frenato. Conte aveva un sogno: il Milan. La squadra gli piaceva, Ibra anche, la tifoseria tantissimo e la città manco a dirlo. Furlani, però, ha frenato”.

