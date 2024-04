Corriere dello Sport – Osimhen e Kvara: uno andrà via e l’altro sarà il futuro del Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. I due gioielli del Napoli, avranno sicuramente due destini differenti: il primo diventerà un pilastro per il futuro, mentre l’altro andrà via in estate.

“L’estate sarà anche il momento della separazione da Osimhen, stando alle anticipazioni di De Laurentiis: Victor ha una clausola da 130 milioni, piace a Psg e Chelsea su tutti e il Napoli sta già valutando la sua sostituzione con David del Lilla e Gimenez del Feyenoord. A fine stagione entrerà nel vivo anche la trattativa per il rinnovo di Kvara: un bel da fare per tutti, questo futuro”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

