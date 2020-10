Llorente: la Samp ci ha provato in extremis, il calciatore ha detto di no

Giornata frenetica quella della chiusura del calcio mercato con il Napoli che è riuscita a piazzare quasi tutti gli esuberi.

Restano in rosa anche se fuori dal progetto, sia Milik che Llorente. Se, per il polacco è scontro tra la società ed il giocatore, che ha letteralmente puntato i piedi, per lo spagnolo la situazione è diversa. Il DS Giuntoli ha infatti provato a trovargli una collocazione senza, però, riuscirci.

Secondo, però, quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà dal proprio sito ufficiale, a poche ore prima del gong ci avrebbe provato la Sampdoria. Addirittura l’allenatore Claudio Ranieri sarebbe stato al telefono per convincerlo per diversi minuti, spiegandogli della centralità che avrebbe avuto nel progetto, ma il basco ha risposto picche. Se ne riparlerà, dunque, a gennaio.

