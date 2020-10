Protocollo non rispettato: aperto un fascicolo contro il Napoli

Si arricchisce di nuovi sviluppi la vicenda riguardante la mancata disputa della sfida tra Juventus e Napoli.

La squadra partenopea, infatti, non è partita per la volta di Torino, in seguito alla segnalazione avuta dall’Asl dopo le positività al covid di Zielinski ed Elmas.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, la procura federale avrebbe aperto un fascicolo contro il Napoli.

Come da protocollo, infatti, i calciatori, una volta scoperto un caso di positività, avrebbero dovuto isolarsi andando in ritiro da soli.

Pertanto, si sta cercando di far chiarezza circa il comportamento tenuto dalla società, che avrebbe potuto agire con ritardo o negligenza. Tra l’altro, spunta il giallo di un report allenamento di venerdì, cancellato dal sito web ufficiale.

Pertanto, il Napoli rischia una pesante multa o una penalizzazione in classifica, a prescindere dal fatto che il match contro i bianconeri venga rigiocato.

