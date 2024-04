Allenatore Napoli, Fedele: “Ecco perché punterei su Allegri”

Enrico Fedele ha espresso un parere sull’eventuale allenatore del Napoli, affermando una preferenza per Massimiliano Allegri.

Secondo Enrico Fedele Massimiliano Allegri sarebbe un ideale tecnico per il Napoli.

Di seguito le parole del Dirigente sportivo ai microfoni di “Marte Sport Live”, trasmissione in onda su “Radio Marte”:

“Si parla tanto di Conte ma secondo me il suo arrivo è complicato. Serve un allenatore autorevole per la prossima stagione di ricostruzione. Conte vuole tanto. Se la Juve mollasse Allegri punterei su di lui anche con un’operazione economico-finanziaria intelligente. Allegri pesa 14 milioni lordi per un’altra stagione: se andasse via con una buona-uscita il Napoli potrebbe riconoscergli l’ingaggio giusto ma non molto alto. Parliamo di un tecnico pluridecorato, che ha vinto sei Scudetti con due squadre diverse: nessuno in Italia lo ha fatto. Conosce Manna, è autorevole e guadagna tanto per la Juventus, la quale ha altri piani per il futuro. In questo modo, il Napoli si ritroverebbe un grande allenatore pagandolo come uno medio. Il Napoli sta già affondando ed Allegri può farlo risalire. In Europa ha giocato una Finale di Champions League, cosa che non può dire il Napoli. Alla Juve ha vinto cinque campionati, più un altro al Milan.”