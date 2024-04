La Gazzetta dello Sport – Osimhen, vorrebbe una squadra da Champions per il futuro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano è destinato a lasciare il Napoli e vorrebbe poter disputare la Champions il prossimo anno. Difatti, le sue ambizioni lo allontanano maggiormente dal progetto partenopeo, sperando di poter approdare in una squadra che possa permettergli ogni anno di lottare per i primi posti in classifica. Serviranno ben 120 milioni per pagare la clausola e strapparlo a De Laurentiis.

