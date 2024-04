Corriere dello Sport – Kvaratskhelia, a Monza su tutte le furie dopo il cambio: ma ha già chiarito con Calzona

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla reazione di Khvicha Kvaratskhelia, il quale durante Monza-Napoli, non avrebbe gradito il cambio. Il georgiano avrebbe voluto partecipare allo show, ma sul 3-2 Calzona lo ha sostituito con Raspadori, il quale dopo neanche un minuto è andato in gol. Lui non l’ha presa bene, si è incavolato, poiché avrebbe voluto provare a insistere per metterci anche la sua firma. Il tecnico, da parte sua, ha compreso l’atteggiamento del laterale e ha chiarito con lui l’episodio.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allenatore Napoli, Fedele: “Ecco perché punterei su Allegri”

Agente Cheddira: “Andrà in ritiro con il Napoli e vorrebbe restarci”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi