La Gazzetta dello Sport – Osimhen, patto con la squadra: vuole concludere bene la stagione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla mossa di Victor Osimhen. L’azzurro ha fatto un patto con la squadra e con la città, prima di dire definitivamente addio. A oggi ha garantito di non avere la testa altrove, ma di voler concludere nel migliore dei modi la sua esperienza al Napoli. Lo deve ai suoi compagni di squadra ed è pronto a indossare la maschera da supereroe per questo finale di campionato. In estate si vedrà quale sarà la sua prossima meta.

