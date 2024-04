Rinnovo Kvaratskhelia: c’è l’accordo, si attende la firma

L’edizione odierna di Sportmediaset ha riportato le ultime sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, ma anche su Victor Osimhen.

Khvicha Kvaratskhelia sarebbe ad un passo dal rinnovo con il Napoli. A riportare le ultime sulla vicenda è stato Sportmediaset. Se Victor Osimhen sarebbe sempre più vicino al Paris Saint-Germain, il giocatore originario della Georgia avrebbe quasi firmato il prolungamento dell’accordo con il club azzurro.

Di seguito quanto si legge in merito:

“L’addio di Osimhen quasi automaticamente blinderebbe Kvaratskhelia, per il quale il rinnovo di contratto fino al 2028 è alle fasi finali: fumata bianca attesa per inizio maggio, col Napoli che vorrebbe inserire anche una clausola da 150 milioni. Il Barcellona si era interessato al georgiano ma non ha in questo momento la possibilità economica di affondare il colpo.”

