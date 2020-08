Clamoroso – Ben Godfrey, il difensore inglese tenta il Napoli: scippo al Milan?

Ben Godfrey, difensore inglese del Norwich, è nel mirino di Milan e Napoli

Ben Godfrey continua a stuzzicare i club italiani. Il difensore centrale del Norwich, secondo il portale Calciomercato.it, è seguito da molto vicino dal Milan: il costo del cartellino del 22enne inglese è di 30 milioni di euro e nonostante la retrocessione in Championship, la dirigenze dei ‘Canaries’ appare intenzionata a non fare sconti per il proprio gioiello, sotto contratto fino al 2023.

In questi ultimi giorni però, c’è da segnalare l’inserimento del Napoli: un contatto tra i due club è previsto per la settimana prossima. Un sondaggio preliminare per capire i termini dell’eventuale operazione.

