Sky Sport – Milan, è fatta per Pulisic: accordo con il Chelsea per 20mln più bonus.

Christian Pulisic sarà un giocatore del Milan. Lo ha comunicato il canale tv: nella giornata di ieri è stata trovata l’intesa tra i due club.

“Il Milan ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per il trasferimento di Christian Pulisic. Nel pomeriggio di venerdì i rossoneri hanno raggiunto l’intesa economica con i Blues, che percepiranno 20 milioni più bonus per la cessione dell’esterno offensivo americano. Restano da sistemare gli ultimissimi dettagli burocratici ma ora il Milan può organizzare l’arrivo in Italia e il programma delle visite mediche del calciatore, ultimo step prima della firma ufficiale con il suo nuovo club”.

Fonte foto: Flickr.com

