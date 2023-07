Corriere dello Sport – Idea Umtiti per sostituire Kim, ma un dettaglio frena ADL: l’età.

Al momento De Laurentiis è impegnato nella sfrenata ricerca di un difensore. Con l’addio di Kim, i nomi accostati al Napoli sono stati molteplici. Tra i tanti, è spuntato anche quello di Umtiti: “Il Napoli ha provveduto a far sapere alla Real Sociedad che Le Normand è un profilo di assoluto rispetto, sul quale eventualmente si potrebbe discutere ma su valori inferiori alla clausola (40? 50?), ha ascoltato una serie di proposte arrivate con discrezione, ha ragionato su Umtiti (30 a novembre) che però ha un’età che stride con la filosofia, e non si è dato scadenze immediate, sperando di arrivare a un ragionevole confronto con il Wolverhampton”.

