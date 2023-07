Sky Sport – Le Normand, nessuna conferma dal Napoli: la clausola non verrà pagata.

Secondo il canale, non vi è stato alcun riscontro da parte del Napoli, per quanto riguarda la notizia trapelata dalla Spagna: non c’è nessuna trattativa in corso con la Real Sociedad, per pagare la clausola di Robin Le Normand. Al momento i partenopei sono impegnati nella trattativa con Max Kilman del Wolverhampton.

