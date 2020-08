SKY – La Juve ha l’accordo con Milik, ma non vuole sborsare 40 milioni!

La Juventus in pole per Milik: ecco i dettagli

Secondo Sky, la storia tra Milik e il Napoli è destinata a finire. Tra club e calciatore manca l’accordo per il rinnovo del contratto e, l’unica soluzione, sembra essere la cessione. Sul polacco è forte la Juventus che, a quanto pare, ha già un accordo con il calciatore, mentre manca l’intesa con il Napoli. La società di ADL lo valuta 40 milioni di euro e non sembra disposta a fare sconti. I bianconeri, dal canto loro, non vogliono pagare tutti questi soldi e propongono contropartite tra cui Bernardeschi, calciatore molto gradito al Napoli. Sul tavolo il club piemontese ha messo anche nomi come Pellegrini e Romero.

