Corriere dello Sport – Folorunsho era vicinissimo all’Atalanta: affare saltato per due motivi

Michael Folorunsho era a un passo dall’Atalanta, per 15 milioni di euro più bonus. Una cessione improvvisa, definita in pochissime ore, dopo l’ultima amichevole di sabato contro il Girona. Tuttavia, l’affare abbozzato è saltato il giorno dopo, sia a causa del grave infortunio di Scamacca, che ha orientato il mercato verso obiettivi diversi, sia per divergenze sulla percentuale della futura rivendita, richiesta dal Napoli (il 30%).

