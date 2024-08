Sky Sport – Il Chelsea scarica Osimhen: rimangono Psg, Arsenal e club sauditi

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha posto l’attenzione su Victor Osimhen. Il Chelsea ha chiuso l’affare per Omorodion e scarica il nigeriano: “Sulle tracce dell’attaccante nigeriano, ormai separato in casa Napoli, resta il PSG ma potrebbe tornare in ballo anche l’Arsenal. Discorso diverso quello dell’Arabia Saudita, che continua a seguire il giocatore ma il cui progetto non convince a pieno il giocatore”.

