Adani alla Gazzetta: “Schiererei Mertens al posto di Petagna”

Lele Adani: “Il Napoli davanti ha tanta roba”

Lele Adani, in vista della partita di questa sera tra Napoli-Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole:

“Chi tra Petagna e Mertens per sostituire Osimhen? Non ho dubbi in merito, se sta bene sempre Mertens per una questione di qualità e comprensione del gioco. Ma posso capire se stasera Luciano Spalletti sceglierà Petagna. Mi aspetto che Luciano s’inventi qualcosa nel percorso, dato che il nigeriano starà fuori parecchio. Le alternative non mancano: con il ritorno di Politano, Lozano può essere utilizzato anche da prima punta e potrebbe essere una soluzione a sorpresa. E non scordiamoci Elmas e Ounas. Il Napoli davanti ha tanta roba”.