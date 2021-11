Napoli-Lazio, Spalletti non rischia Demme. Lobotka sarà titolare

Napoli-Lazio, Spalletti si affida a Lobotka

Napoli e Lazio si affronteranno questa sera in una sfida molto delicata per entrambe le squadre, con Spalletti che dovrà fare il conto delle assenze. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro non rischierà Demme dal primo minuto ma si affiderà nuovamente a Lobotka per guidare il centrocampo. Ecco la probabile formazione:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

