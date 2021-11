Napoli-Lazio, in tribuna ci sarà anche Ferlaino al fianco di De Laurentiis

Ferlaino torna allo stadio

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno ad assistere alla sfida tra Lazio e Napoli, ci sarà anche Corrado Ferlaino. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“In tribuna autorità per la cerimonia trasmessa in tutto il mondo ci sarà una rappresentanza del Napoli di Diego (Bruscolotti che ha incontrato De Laurentiis come esponente dell’associazione delle leggende azzurre), il presidente della Fifa Infantino, della Figc Gravina, i dirigenti della Lega Serie A Dal Pino e De Siervo. E per la prima volta, nel segno di Diego, il Napoli di ieri e di oggi insieme a bordo campo prima del fischio di inizio: l’ingegnere Corrado Ferlaino e il presidente Aurelio De Laurentiis”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caos plusvalenze, potrebbe arrivare un indagine anche sull’acquisto di Osimhen

Manolas potrebbe dire addio gennaio, Uduokhai e Neuhaus possibili sostituti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Giappone, restrizioni per altri 3 Paesi africani