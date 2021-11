Caos plusvalenze, potrebbe arrivare un indagine anche sull’acquisto di Osimhen

Il Napoli coinvolto nel caos plusvalenze?

Secondo a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, oltre la Juventus anche il Napoli potrebbe essere coinvolto nell’indagine. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Oltre a quella di Torino, infatti, potrebbe scendere in campo la procura di Napoli per Osimhen, valutato 70 milioni di euro con 4 giocatori inseriti nell’affare con il Lille. Ai francesi andarono il portiere Karnezis e i tre Primavera Manzi, Palmieri e Liguori, “quotati” una ventina di milioni. Peccato che uno non abbia mai giocato e gli altri siano tornati in Italia, a vivacchiare tra C e D. La sensazione è che sia arrivato il momento di metterci mano, per questo la Figc sta lavorando a modifiche regolamentari che non consentano ai club di sfruttare le plusvalenze”.

