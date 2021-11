Gazzetta – Spalletti valuta nuovi moduli per sopperire all’assenza di Victor Osimhen

Spalletti cerca nuovi equilibri, studiati nuovi moduli.

Stando quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il mister azzurro starebbe pensando di ritrovare un equilibrio per sopperire all’assenza di Victor Osimhen, ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Luciano Spalletti cerca nuovi equilibri nella fase offensiva senza Osimhen, indisponibile dopo il grave infortunio di domenica scorsa. Per far diventare meno prevedibile i suoi terminali di gioco sta valutando sistemi diversi, come il 3-4-2-1 utilizzato nella ripresa a Mosca”.