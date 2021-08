Napoli-Pescara: Spalletti ha due dubbi sulla formazione da schierare

Secondo Tuttosport, Luciano Spalletti avrebbe due dubbi per quando riguarda la formazione del Napoli contro il Pescara.

Tra non molto il Napoli scenderà in campo contro il Pescara ed è tempo di stabilire la formazione azzurra che sarà schierata in campo. Il quotidiano Tuttosport si sofferma proprio su questo argomento, in particolare su due dubbi che avrebbe il tecnico Luciano Spalletti.

Ecco cosa riporta il quotidiano riguardo la probabile formazione del Napoli:

“Gli unici 2 dubbi riguardano Manolas e Zielinski: il greco ha ricominciato ad allenarsi, mentre quella di ieri per il polacco è stata una giornata di lavoro solo in piscina a causa di un affaticamento. È probabile che Spalletti decide di utilizzare al loro posto Rrahmani ed Elmas, quest’ultimo nel centrocampo che dovrebbe essere schierato a 3, insieme a Fabian Ruiz e Lobotka. Davanti il trio Politano-Osimhen-Insigne, con il capitano apparso molto sorridente.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Pescara, dove vedere l’ultima sfida amichevole degli azzurri

UFFICIALE – Napoli, tutti negativi ai tamponi effettuati nella giornata di ieri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nicola Panico diventa papà, l’ex volto di Temptation Island mostra l’ecografia