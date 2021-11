Il piano di Spalletti, ecco come cambia il Napoli senza Osimhen e Anguissa

Il piano di Luciano Spalletti, ecco come cambia la squadra in assenza di Victor Osimhen e André Anguissa.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli di reinventa. L’assenza di Osimhen e Anguissa costringe il tecnico azzurro a cercare soluzioni per sopperire all’esuberanza di Victor. Proprio per questo motivo Spalletti valuta due soluzioni, il secondo tempo contro lo Spartak, lo dimostra: quando Di Lorenzo si alza per conquistare campo in ampiezza e ha giocato con Mertens e Lozano a ridosso di Petagna. L’idea è quella di stringere la squadra, compattarla per fare in modo che si alzi in maniera aggressiva e ordinata, in modo da pressare alto, avendo le distanze per sviluppare il palleggio nel corto. È la filosofia di calcio che esalta Mertens, lo mette al centro delle linee di passaggio con Insigne e Zielinski.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ounas è pronto per il Sassuolo. Possibile il rientro di Politano

Napoli-Lazio, Spalletti potrà contare su Insigne. Tre i dubbi di formazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: record di vittime in Corea del Sud, previste nuove misure