Occhi puntati su Jeremie Boga, tra le pretendenti c’è il Napoli di ADL

Occhi puntati su Jeremie Boga, tra le pretendenti c’è il Napoli di De Laurentiis.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Jeremie Boga, che potrebbe lasciare il Sassuolo durante il mercato di gennaio. L’esterno neroverde ha il contratto in scadenza nel 2023 e per il momento non vi è alcun margine di rinnovo. Tre squadre hanno puntato gli occhi sul francese: Atalanta in pole, Napoli e lo Shakhtar di De Zerbi. Per il giocatore, Carnevali chiede almeno 20 milioni più bonus.

