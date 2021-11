Ounas è pronto per il Sassuolo. Possibile il rientro di Politano

Buone notizie per Spalletti, possibile rientro per rinforzare la rosa: potrebbe recuperare Adam Ounas. Non è da escludere Matteo Politano.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, le condizioni di Adam Ounas sembrerebbero essere migliorate e la possibilità di rivederlo in campo contro il Sassuolo è concreta. Al momento, il centrocampista è fermo a casa per l’influenza, ma i tamponi risultano essere negativi. Inoltre, c’è un’altra speranza per Spalletti, ovvero recuperare in tempo Politano in seguito alla positività al Covid-19.

